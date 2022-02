M5s, gli attivisti autori del ricorso: “A casa chi ha distrutto il Movimento”

NAPOLI – “Chiediamo il ripristino della democrazia interna, lasciando spazio agli iscritti e mettendo da parte i responsabili di questo sfacelo, i responsabili di questa distruzione del Movimento”. A spiegarlo alla Dire è Steven Hutchinson, uno dei tre attivisti 5 Stelle che hanno presentato ricorso contro le delibere dell’agosto 2021 di modifica dello statuto e di nomina di Giuseppe Conte come presidente del Movimento 5 Stelle. Le delibere sono state poi sospese in virtù di una decisione della settima sezione civile del tribunale di Napoli.

“I responsabili della distruzione del Movimento? Sono Vito Crimi, tutta la classe dirigente, Grillo stesso ha le sue responsabilità. Grillo – ricorda Hutchinson – si era esposto pubblicamente, aveva messo sull’attenti il gruppo. I magnifici 7 andarono a Marina di Bibbona, c’erano anche Di Maio e Fico, e spingevano per modifiche allo statuto, ma in realtà hanno fallito perché, come certificato dal tribunale, erano illegittime”. A nome dei ricorrenti, Hutchinson spiega che il gruppo è “felice per il ripristino della democrazia interna. Ma ci teniamo a precisare, come gruppo di ricorrenti e attivisti di Napoli che la responsabilità ricade non solo su Giuseppe Conte. È la classe dirigente che ha portato purtroppo a questo. In questi anni lo statuto era già stato modificato, avevamo uno statuto nuovo, ma con un colpo di spugna il capo politico reggente, Vito Crimi, ha indetto nove votazioni, modificando nuovamente lo statuto e facendo eleggere Conte presidente in maniera del illegittima, come sancito dal tribunale di Napoli”. “Per mesi – ricorda – abbiamo cercato di parlare con la dirigenza, il ricorso è stato l’ultima spiaggia. Ora si riparta dagli Stati generali”.

LEGGI ANCHE: Terremoto nel M5S: Tribunale di Napoli sospende modifiche statuto e nomina di Conte presidente

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo M5s, gli attivisti autori del ricorso: “A casa chi ha distrutto il Movimento” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento