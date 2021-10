M5s, incontro tra ex sindache: Raggi fa visita ad Appendino

Di Marcello Conti

TORINO – Virginia Raggi e Chiara Appendino, sindache a fine mandato di rispettivamente Roma e Torino, si sono incontrate oggi nel capoluogo piemontese per un pranzo. Lo fa sapere Appendino con un posto su Facebook in cui definisce l’incontro “una piacevolissima visita”.

“Credo che con Virginia Raggi sia stato il primo pranzo senza guardare l’orologio”, scrive la prima cittadina uscente di Torino, che racconta: “Abbiamo parlato a lungo delle nostre esperienze e di quanto amministrare una città sia, in ogni caso, tra i più grandi onori che si possano vivere”.

“Sono venuta a trovare Chiara Appendino che tra pochi giorni diventerà mamma per la seconda volta. Un’occasione per confrontarci e parlare anche di tanti progetti da realizzare per il nostro futuro”, scrive su twitter l’ex sindaco di Roma, Virginia Raggi.

