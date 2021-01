ROMA (ITALPRESS) – M5S, Pd e LeU provano blindare Giuseppe Conte. Italia Viva chiede un confronto sui temi e un documento scritto per togliere qualsiasi alibi. E’ questo in estrema sintesi quanto emerso in questa prima giornata di consultazioni a Montecitorio, dopo che il Capo dello Stato ha dato un incarico esplorativo al Presidente della Camera, Roberto Fico. La prima delegazione ad essere ricevuta è stata quella del MoVimento 5 Stelle che ha parlato della necessità di lavorare a un “cronoprogramma dettagliato in temi e tempi”, che dia comunicazione certa del lavoro che il governo dovra’ fare, e che dovra’ essere sottoscritto da tutte le forze che parteciperanno al governo.

L’articolo M5s, Pd e Leu blindano Conte. Renzi “Serve documento scritto” proviene da Notiziedi.

