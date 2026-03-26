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M5S Pozzuoli: “Nasce Restart Campi Flegrei”
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M5S Pozzuoli: “Nasce Restart Campi Flegrei”

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By Redazione-web

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Il Movimento 5 Stelle dà il via a un nuovo percorso di confronto e partecipazione sul territorio flegreo con l’iniziativa “Pozzuoli, scegliere oggi per costruire il futuro”, in programma sabato 28 marzo alle ore 11 all’Hotel Villa Avellino.

L’evento sarà aperto dai saluti del Presidente Roberto Fico (nella foto), a cui seguiranno gli interventi del capogruppo M5S alla Camera Riccardo Ricciardi, della deputata ed ex sindaca di Torino Chiara Appendino, del deputato Antonio Caso e dell’eurodeputato Danilo Della Valle.

Pozzuoli è una comunità viva, ricca di energie, competenze e senso civico. Il futuro della città passa dalla capacità di coinvolgere tutte e tutti in un solco condiviso, fondato sull’ascolto, sul dialogo e sulla partecipazione.

Da questa visione nasce Restart Campi Flegrei, un percorso promosso dal Movimento 5 Stelle per costruire insieme a comitati, associazioni, attività produttive e cittadini uno spazio aperto di confronto, capace di mettere al centro i bisogni reali e valorizzare le grandi potenzialità di un territorio straordinario.

L’incontro del 28 marzo rappresenta il primo passo di un cammino più ampio: nei prossimi mesi seguiranno appuntamenti tematici dedicati alle principali questioni che riguardano Pozzuoli e l’area flegrea, con l’obiettivo di favorire una partecipazione sempre più ampia e consapevole della comunità.

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