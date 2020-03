L’Italia dei balconi in questi giorni si sta facendo sentire, un modo come un altro per sentirci uniti quando uniti non possiamo stare, per riempire quelle strade vuote con la nostra presenza e farci forza l’un l’altro.

In certe città come Roma l’iniziativa è stata addirittura pianificata: ogni giorno alle 12 un applauso dedicato ai medici e agli infermieri che lottano contro il coronavirus dalle corsie degli ospedali in condizioni drammatiche, poi alle 18 flash-mob, tutti alla finestra ogni giorno con una canzone del repertorio pop italiano. Nessuna protesta al capo condomino immaginiamo, il significato che si cela dietro il potenziale disturbo della quiete pubblica non risulta affatto un disturbo,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Ma sul balcone di casa si può cantare a squarciagola? proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento