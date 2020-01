Categoria: Antipasti

Ingredienti per 12 ciambelle

Cellentani 500 g

Per la crema di formaggi

Panna fresca liquida 400 g

Latte intero 300 g

Cheddar 300 g

Provolone 200 g

Edamer 150 g

Parmigiano Reggiano DOP 50 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Per impanare

Farina 00 100 g

Uova 4

Pangrattato 100 g

per friggere

Olio di semi di arachide q.b.

Preparazione

Mac and cheese donuts, passo 1

Per realizzare i mac and cheese donuts, per prima cosa mettete a bollire una pentola di acqua per la pasta, poi tagliate a cubetti il cheddar e il provolone (1). Grattugiate l’edamer e il Parmigiano con una grattugia a maglie larghe (2). In un pentolino versate il latte e la panna (3), salate leggermente, pepate e portate a sfiorare il bollore.

Mac and cheese donuts, passo 2

A questo punto aggiungete il provolone (4) e il cheddar (5) e fate sciogliere i formaggi a fiamma medio-bassa per circa 12 minuti, mescolando dolcemente con una frusta. Nel frattempo l’acqua sarà arrivata a bollore, quindi salate e cuocete la pasta al dente (6).

Mac and cheese donuts, passo 3

Quando la crema di formaggio risulterà liscia e senza grumi, spegnete il fuoco e tenete da parte (7). Scolate la pasta in una ciotola capiente, aggiungete la crema di formaggio (8) e l’edamer grattugiato (9).

Mac and cheese donuts, passo 4

Unite anche il Parmigiano grattugiato (10) e mescolate bene per amalgamare il tutto (11). Stendete il composto su un vassoio con l’aiuto di un cucchiaio (12), poi mettete in frigorifero a rassodare per almeno 3 ore.

Mac and cheese donuts, passo 5

Trascorso il tempo di raffreddamento (13), ritagliate dei cerchi con un coppapasta di 11 cm di diametro (14) e ricavate il buco centrale utilizzando un coppapasta del diametro di 2 cm (15).

Mac and cheese donuts, passo 6

Ora prendete 3 recipienti in cui verserete la farina, le uova e il pangrattato. Passate ciascuna ciambella prima nella farina (16), poi nell’uovo (17) e infine nel pangrattato per ricoprirle uniformemente (18).

Mac and cheese donuts, passo 7

Scaldate l’olio di semi in un pentolino fino alla temperatura di 170° e friggete una ciambella alla volta per circa 2 minuti (19), finché non risulterà bella dorata (20). Scolate i vostri mac and cheese donuts su un foglio di carta per fritti per assorbire l’olio in eccesso e serviteli caldi e filanti (21)!

Conservazione

Si consiglia di consumare i mac and cheese donuts appena pronti. In alternativa potete congelare le ciambelle prima della frittura e friggerle direttamente da congelate per qualche minuto in più, dopo averle lasciate a temperatura ambiente per una decina di minuti.

Consiglio

Se preferite potete utilizzare altri formaggi come per esempio fontina, emmental o groviera.

continua a leggere sul sito di riferimento