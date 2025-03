Macedonia del Nord, incendio e strage in discoteca: 59 morti e 100 feriti

(Adnkronos) –

Strage di giovani in una discoteca di Kocani, in Macedonia del Nord, dove almeno cinquantanove persone sono morte e 100 sono rimaste ferite nell’incendio scoppiato nel locale. Lo riporta l’agenzia locale Mia, citando fonti del ministero dell’Interno e precisando che nel momento in cui è scoppiato l’incendio nella discoteca della cittadina a circa 100 chilometri dalla capitale Skopje vi erano “circa 1.500 persone che assistevano ad un concerto”.

Secondo le prime ricostruzioni dei media locali, l’incedio sarebbe stato provocato dall’utilizzo di fuochi d’artificio durante il concerto dei Dnk, un gruppo di hip-hop molto popolare nel Paese che aveva attirato un pubblico composto in maggioranza di giovani.

59 le vittime, di cui 39 identificate finora, e 100 le persone che sono rimaste ferite e “trasferite negli ospedali di Stip, Kocani and Skopje”, ha detto il ministro dell’Interno della Macedonia del Nord, Pance Toskovski, arrivato sul luogo del terribile incendio che ha devastato la discoteca.

“In questo momento di profondo dolore, i nostri pensieri sono con quelli che hanno perduto i propri cari. Auguro ai feriti pronta guarigione e ai familiari delle vittime la forza per sopportare questa perdita inimmaginabile”, il commento del primo ministro della Macedonia del Nord, Hristijan Mickoski, assicurando che il governo è “mobilitato a pieno” e “farà tutto il necessario per determinare le cause” dell’incendio divampato la notte scorsa.

“Esorto tutte le istituzioni coinvolte ad adottare misure immediate per aiutare i ferite e assistere le famiglie colpite”, ha poi aggiunto. Intanto, il ministro dell’Interno Toskovski, ha confermato in una conferenza stampa che una delle prime ipotesi su cui si sta indagando è che l’incendio è stato provocato dai fuochi d’artificio lanciati durante il concerto.

Il ministro dell’Interno, che ha accompagnato il premier Mickoski sul luogo della tragedia, ha spiegato che le indagini si stanno concentrando sugli strumenti pirotecnici “usati per gli effetti di luce durante il concerto”.

Quando sono stati accesi, ha aggiunto, “le scintille hanno raggiunto il soffitto, fatto di materiale altamente infiammabile, che ha preso rapidamente fuoco diffondendosi in tutto il locale e provocando un denso fumo”.

I video postati sui social e girati prima dello scoppio dell’incendio mostrano l’utilizzo di “fontane da palcoscenico”, che sono un tipo di fuochi d’artificio da interni solitamente usati durante i concerti.

Sono stati intanto “emessi quattro mandati di arresto” per l’incendio, ha poi annunciato il ministro dell’Interno senza fornire ulteriori dettagli.