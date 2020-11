Grazie a Goran Pandev la Macedonia del Nord va ai gironi dell’Europeo 2020 per la prima volta nella storia. Per battere la Georgia basta una rete dell’attaccante del Genoa, recordman di gol (37) e presenze (115) in nazionale.

