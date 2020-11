Macedonia, Elmas in campo per 85′: autore di un assist vincente

Continuano gli impegni dei calciatori del Napoli con le rispettive Nazionali. Nella giornata di oggi, nuova sfida anche per la Macedonia di Elijf Elmas. Il calciatore è stato scelto ancora una volta dal commissario tecnico per la formazione da titolare. Una sfida che arriva sull’onda dell’euforia per gli uomini guidati da Angelovski che ha staccato il pass per la prossima edizione degli Europei.

Macedonia, il minutaggio di Elmas

Il calciatore dei partenopei è partito titolare nella sfida contro la l’Estonia. Buona la prestazione del macedone autore dell’assist per il gol che ha regalato il successo alla sua squadra con il risultato di 2-1. Sono 85 i minuti giocati prima del cambio che lo ha visto lasciare il posto al compagno Zajkov.

