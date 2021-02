Macedonia, il ct Angelovski su Elmas: “Nel 4-3-3 esplode! Ci siamo telefonati dopo il gol e…”

Durante la trasmissione “Radio Goal” di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore tecnico della Macedonia, Igor Angelovski. Il ct ha parlato principalmente delle prestazioni del centrocampista del Napoli Eljif Elmas.

Angelovski su Elmas: “Sono contento di vedere come si stia esprimendo”

Di seguito le dichiarazioni di Angelovski:

A Napoli potrà vedere quelle che sono le sue qualità. Sono felice di vedere il modo in cui si sta esprimendo ma il fatto che lo stia facendo da mezzala non mi sorprende. Ho parlato con lui più volte durante questi giorni, soprattutto dopo i due goal e le due vittorie. Elmas si sta muovendo particolarmente bene e credo che con prestazioni del genere Gattuso possa dargli ancora più fiducia e sono sicuro che nel caso in cui dovesse scendere in campo dal primo minuto Eljif non lo deluderà

Parole dell’allenatore della nazionale macedone che fanno ben sperare in vista dell’Europeo che avrà inizio venerdì 11 giugno 2021. Elmas è dunque chiamato a migliorare ulteriormente le sue prestazioni, anche se nelle ultime partite ha dimostrato di adattarsi perfettamente al 4-3-3, modulo con il quale riesce ad esprimere al meglio le sue doti. Con 2 goal nelle ultime 2 partite, il macedone ha voluto manifestare la sua voglia di mettersi in gioco per guadagnarsi una maglia da titolare.

