macOS Big Sur consente di disabilitare la tinta sullo sfondo nelle finestre

La quarta beta per sviluppatori di macOS Big Sur, apporta un piccolo ma notevole cambiamento. Con l’ultima versione, c’è una nuova opzione in Preferenze di Sistema per disabilitare la colorazione del desktop durante l’utilizzo della modalità scura.

La funzione di colorazione dello sfondo di macOS, consente agli sfondi delle finestre di riprendere il colore dallo sfondo del desktop quando è in modalità scura, che Apple afferma “aiuta le finestre a fondersi in modo più armonioso con il contenuto circostante“.

