Macron agli studenti cinesi: scambi di ricerca vettore di amicizia

Visita alla prestigiosa Università Sun Yat-sen di Guangzhou

Roma, 7 apr. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha sollecitato “legami accademici” più profondi con la Cina nella sua visita in un’università del Guangzhou nel terzo giorno del suo viaggio di Stato. Lo racconta il South China Morning Post.

Macron ha ricordato un episodio storico: l’attracco a Canton (oggi Guangzhou) della nave francese Anfitrite nel 1698, portando a bordo “non soldati ma matematici”. E, rivolgendosi a studenti e docenti della Sun Yat-sen University della città cinese, ha affermato che questo episodio storico è una metafora per significare il fatto che la collaborazione scientifica può “nutrire l’amicizia”.

Questa università, una delle più prestigiose del Paese, ha un rapporto con la Francia da più d’un secolo e ha collaborazioni con 24 istituti francesi tra cui l’Ecole Normale Superieure, la Lyon School of Management e l’Università di Angers. È inoltre associata a un consorzio di scuole di ingegneria nell’ambito dell’Istituto franco-cinese per l’energia nucleare.

All’incontro erano presenti oltre 1.000 studenti dei dipartimenti d’ingegneria nucleare e lingue straniere dell’università, prima di dirigersi verso una cena informale con il presidente cinese Xi Jinping, un incontro con gli investitori cinesi e il volo di ritorno.

La rara uscita di Xi con un leader straniero fuori dalla capitale Pechino si è svolta al Songyuan Hotel, un lussuoso e tradizionale luogo in stile giardino cinese che i leader provinciali di solito usano per ospitare i principali leader nazionali e di partito. Nel 2018, Xi e il primo ministro indiano Narendra Modi hanno tenuto un vertice in riva a un lago nel centro della città di Wuhan.

Quando Macron è entrato nel campus della Sun Yat-sen University, è stato acclamato e accolto da un’enorme folla, con studenti che cantavano il suo nome e tendevano il braccio per stringergli la mano mentre si avvicinava. Dopo aver pronunciato il suo discorso in francese, tre studenti hanno condiviso i loro pensieri e hanno sollevato domande anche in francese.

“La ricerca è assolutamente essenziale” per una comprensione continua e per andare avanti, ha affermato Macron, aggiungendo che oltre a lavorare nei tradizionali campi di cooperazione, come l’energia nucleare, i due Paesi dovrebbero adottare partenariati simili per la decarbonizzazione e la biodiversità.

Macron ha incoraggiato più scambi di persone, in un momento in cui gli scambi accademici sono sotto pressione negli Stati Uniti che li percepiscono sempre più come un canale di spionaggio da parte cinese.

Il leader francese ha anche toccato il tema della guerra in Ucraina, che ha definito una “manifesta violazione del nostro diritto internazionale”, e ha fatto appello a sforzi congiunti per “evitare qualsiasi escalation e preservare e reinventare un ordine internazionale di pace e stabilità”.

continua a leggere sul sito di riferimento