macron-arrivato-a-palazzo-chigi,-incontro-con-meloni-dopo-tensioni

In corso bilaterale, poi cena di lavoro

Roma, 3 giu. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Premier, accompagnata dal suo consigliere militare Franco Federici, ha accolto Macron nel cortile d’onore: tra i due scambio di baci e larghi sorrisi, anche in favore delle telecamere. Adesso è in corso un colloquio, a cui seguirà una cena di lavoro.L’incontro di oggi è stato fissato per un ‘chiarimento’ dopo settimane di tensione tra Roma e Parigi.