Macron con gli occhiali da sole “Eye of tiger” anche a Davos: ecco perché

ROMA – Da giorni le immagini circolano sui media internazionali e il dettaglio non è passato inosservato nemmeno al World Economic Forum di Davos: Emmanuel Macron si presenta in pubblico con occhiali da sole scuri, un look insolito per il presidente francese, diventato rapidamente oggetto di curiosità e commenti.

Non si tratta però di una scelta di stile. A chiarirlo è stato lo stesso Macron, spiegando che gli occhiali sono legati a un problema di salute benigno. “Vi prego di scusarmi per questi occhiali, sono dovuti a un piccolo inconveniente”, ha detto nei giorni scorsi intervenendo davanti ai militari francesi nella base di Istres, nel sud della Francia.

UN PROBLEMA OFTALMICO “BENIGNO”

Nei giorni precedenti Macron era apparso con l’occhio destro visibilmente arrossato e gonfio, segno evidente di un disturbo oftalmico. Dall’Eliseo hanno poi precisato che si è trattato della rottura di un piccolo vaso sanguigno, una condizione innocua ma visivamente evidente, che rende consigliabile proteggere l’occhio da luce, polveri ed elementi irritanti.

Per questo il presidente ha deciso di indossare gli occhiali da sole anche in occasioni ufficiali, dalle riunioni istituzionali all’Eliseo fino agli appuntamenti internazionali, Davos compreso.

“DOVRETE SOPPORTARMI COSÌ”

Durante una riunione all’Eliseo dedicata al futuro istituzionale della Nuova Caledonia, alla presenza dei vertici del Parlamento francese e dei rappresentanti politici del territorio d’oltremare, Macron ha anticipato ogni possibile imbarazzo: “Sono obbligato a portarli per un po’ di tempo, quindi dovrete sopportarmi così”, ha detto ai presenti, secondo quanto riportato dalla stampa francese.

L’IRONIA SULL’“OCCHIO DELLA TIGRE”

Il presidente ha scelto anche l’ironia per sdrammatizzare. Già a Istres aveva minimizzato parlando di “una banalità” e scherzando sul suo aspetto: “Vedetelo come un riferimento all’Eye of the Tiger”, ha detto, evocando la celebre colonna sonora di Rocky III.

Un problema passeggero, dunque, che non ha fermato l’agenda del presidente francese né la sua presenza sulla scena internazionale.

