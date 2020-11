Macron è andato al confine con la Spagna per rafforzare controlli antiterrorismo

AGI – Il presidente francese, Emmanuel Macron, è in visita al confine franco-spagnolo, al valico di Perthus, per un viaggio dedicato al “rafforzamento dei controlli alle frontiere”, nell’ambito della lotta all’immigrazione clandestina e al terrorismo.

Accompagnato dal ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, e dal segretario di Stato per gli Affari europei, Clement Beaune, Macron visiterà il valico per i veicoli che entrano in territorio francese e visiterà il Centro per la cooperazione di polizia e dogane.

La Spagna è una delle principali porte di accesso per gli immigrati clandestini in Francia, che arrivano dalla costa dal Nord Africa.

