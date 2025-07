macron-e-brigitte-accolti-dalla-famiglia-reale-a-windsor

Visita di Stato di tre giorni per presidente francese nel Regno Unito

Windsor (Inghilterra), 8 lug. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron e la première dame Brigitte Macron sono stati accolti al Castello di Windsor da re Carlo III e dalla regina Camilla, nel primo giorno della loro visita di Stato nel Regno Unito. A salutarli anche il principe William e la consorte Kate.Macron inizia così la visita di Stato di tre giorni in Gran Bretagna, durante la quale terrà un discorso al Parlamento e cercherà di rinvigorire le relazioni con la Gran Bretagna.Macron e Brigitte sono atterrati con l’aereo presidenziale in una base aerea a nord-ovest di Londra. Ad accoglierli l’erede al trono William, e la moglie Principessa del Galles.Su X, Macron ha salutato un “momento importante per le nostre due nazioni”. “Insieme, affronteremo le principali sfide del nostro tempo: sicurezza, difesa, energia nucleare, spazio, innovazione, intelligenza artificiale, migrazione e cultura”, ha scritto, promettendo di “approfondire la nostra cooperazione in modo concreto, efficace e duraturo”.