Macron ha annunciato il lockdown nazionale fino al primo dicembre

AGI – Emmanuel Macron ha annunciato il lockdown nazionale in Francia fino al 1 dicembre . “Dopo colloqui e consultazioni anche in Ue, ho deciso che c’è bisogno di tornare in lockdown per fermare il virus a partire da venerdì”. “Restate a casa, rispettate le regole”, ha aggiunto il presidente francese. “La riuscita dipenderà da senso responsabilità di ciascuno”.

Nonostante il lockdown nazionale, “le scuole rimarranno aperte e alcuni posti lavoro”. “Tutti quelli che potranno rimanere a casa, dovranno farlo”, ha annunciato Macron, invitando allo smart working. “Ma resteranno aperte uffici pubblici, aziende agricole, alcune fabbriche perché l’economia non puo’ affondare”.

