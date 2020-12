Macron ha il Covid-19

AGI – Il presidente francese, Emmanuel Macron, è risultato positivo al Covid. Lo rende noto l’Eliseo. Macron è stato sottoposto al test dopo la comparsa dei primi sintomi e continuerà a lavorare in isolamento per sette giorni, con riunioni a distanza. Annullati tutti gli impegni compreso l’imminente visita in Libano.

Il premier Castex in isolamento

Non è chiaro come il presidente francese sia stato contagiato ma l’Eliseo ha già avvertito tutte le persone che sono state a contatto con lui. Tra di loro c’è anche Il premier, Jean Castex, che è “stato posto in isolamento, sebbene non mostri alcun sintomo del contagio”.

