macron-ha-parlato-con-pezeshkian:-“l’iran-cessi-immediatamente-i-suoi-attacchi”

ROMA – Emmanuel Macron ha alzato il telefono. Il presidente francese ha contattato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, chiedendo di fermare subito gli attacchi contro i paesi della regione e di riaprire lo Stretto di Hormuz, chiuso di fatto dalle tensioni. E’ il primo capo di stato occidentale a confrontarsi con il regime iraniano dall’inizio della guerra.

In un post su X, Macron ha ribadito che la Francia punta a una soluzione diplomatica per mettere fine al conflitto, senza entrare in escalation militare. “Ho incontrato il presidente iraniano Massoud Pezeshkian e gli ho ribadito che la sicurezza e il rientro in Francia di Cécile Kohler e Jacques Paris, attualmente presso l’ambasciata, restano una priorità assoluta”.

“Ho sottolineato la necessità che l’Iran cessi immediatamente i suoi attacchi contro i paesi della regione. Deve inoltre garantire la libertà di navigazione, ponendo fine alla chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz”.

Je me suis entretenu avec le président iranien Massoud Pezechkian. Je lui ai indiqué que la sécurité et le retour en France de Cécile Kohler et Jacques Paris, qui se trouvent actuellement dans l'enceinte de l'ambassade de France, restent pour nous une priorité absolue.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 8, 2026

Macron non si è limitato alla geopolitica immediata. Ha ricordato anche le preoccupazioni francesi sul programma nucleare e balistico di Teheran e sulle attività regionali destabilizzanti, ritenute alla base della crisi attuale.

