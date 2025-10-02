giovedì, 2 Ottobre , 25
Macron: "Incontro dei vertici militari Ue su 'flotta fantasma' russa"
Redazione-web

In coordinamento con la Nato, nell’ambito Coalizione Volenterosi

Milano, 2 ott. (askanews) – Da Copenaghen, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato una riunione di capi di stato maggiore europei “nei prossimi giorni” per discutere della cosiddetta “flotta fantasma” russa. La Francia ha intercettato una petroliera della flotta fantasma russa al largo delle sue coste e processerà il suo capitano per “rifiuto di ottemperare”, un messaggio forte a Mosca, che ha aggirato le sanzioni occidentali contro le sue esportazioni di petrolio con queste navi clandestine sin dall’invasione dell’Ucraina. “Nei prossimi giorni, i nostri capi di stato maggiore, in coordinamento con la NATO, nell’ambito della Coalizione dei Volenterosi, si incontreranno per elaborare azioni congiunte, nelle prossime settimane per attuare questa politica di ostacolo alla flotta fantasma”, ha detto Macron.Durante un vertice europeo informale sulla difesa e il sostegno all’Ucraina, Macron ha invitato gli europei a organizzarsi per “aumentare la pressione” sulla flotta di navi clandestine che consentono alla Russia di esportare il suo petrolio aggirando le sanzioni occidentali.

