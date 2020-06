AGI – “La storia non si cancella”. Il presidente francese Emmanuel Macron prende posizione contro le proteste degli ultimi giorni, in tutto il mondo, contro le statue e i simboli di un passato coloniale e legato al razzismo. Durante il suo quarto discorso alla Nazione dall’inizio della pandemia da coronavirus, il capo dell’Eliseo è intervenuto in merito alle polemiche sulle violente proteste per la morte di George Floyd: “Saremo inflessibili di fronte al razzismo e all’antisemitismo”.

La Francia, dice ancora Macron, sarà “inflessibile di fronte al razzismo, all’antisemitismo e alla discriminazione” ma “non cancellerà alcuna traccia o nome della sua storia”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Macron: “La storia non si cancella, non smonteremo le statue” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento