domenica, 21 Dicembre , 25
macron-lancia-la-costruzione-della-portaerei-che-sostituira-la-charles-de-gaulle
Macron lancia la costruzione della portaerei che sostituirà la Charles de Gaulle

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 21 dic. (askanews) – Il rimpiazzo della ‘Charles de Gaulle’ prende forma in modo un po’ più ufficiale. Emmanuel Macron ha dato il via alla costruzione della futura portaerei francese destinata a sostituire quella attuale e che dovrà entrare in servizio nel 2038.

“In conformità con le ultime due leggi di programmazione militare e dopo un esame completo e approfondito, ho deciso di dotare la Francia di una nuova portaerei”, ha annunciato il capo dello stato francese durante il Natale con le truppe ad Abu Dhabi. “La decisione di avviare la realizzazione di questo grandissimo programma è stata presa questa settimana”, ha aggiunto.

