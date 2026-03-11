Macron: le capacità militari dell’Iran danneggiate ma non sono a zero

Teheran continua ad attaccare diversi paesi

Milano, 11 mar. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che le capacità militari dell’Iran sono state indebolite, ma non “ridotte a zero” dagli attacchi statunitensi e israeliani. “Danni considerevoli sono già stati inflitti alle capacità balistiche militari dell’Iran, ma continua ad attaccare diversi paesi della regione, e quindi le sue capacità non sono state ridotte a zero”, ha dichiarato dopo una videochiamata con i leader del G7. Il presidente francese ha aggiunto di aver lasciato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump il compito di “chiarire sia i suoi obiettivi finali sia il ritmo che intende impostare per le operazioni”.