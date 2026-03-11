mercoledì, 11 Marzo , 26

Champions, oggi Psg-Chelsea – La diretta

(Adnkronos) - Torna la Champions League. Oggi, mercoledì...

Champions, oggi Real Madrid-Manchester City – La diretta

(Adnkronos) - Torna la Champions League con l'andata...

Logistica, Ausserdorfer (A22): “Confermiamo impegno Autobrennero per mobilità sostenibile e intermodalità”

(Adnkronos) - “La nostra partecipazione, per il terzo...

Orlandi-Gregori, da presidente Commissione lettera a prefetto di Roma su scavi Casa del Jazz

(Adnkronos) - A quanto apprende l’Adnkronos il presidente...
HomeVideo NewsMacron: le capacità militari dell'Iran danneggiate ma non sono a zero
macron:-le-capacita-militari-dell’iran-danneggiate-ma-non-sono-a-zero
Macron: le capacità militari dell’Iran danneggiate ma non sono a zero
Video News

Macron: le capacità militari dell’Iran danneggiate ma non sono a zero

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Teheran continua ad attaccare diversi paesi

Milano, 11 mar. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che le capacità militari dell’Iran sono state indebolite, ma non “ridotte a zero” dagli attacchi statunitensi e israeliani. “Danni considerevoli sono già stati inflitti alle capacità balistiche militari dell’Iran, ma continua ad attaccare diversi paesi della regione, e quindi le sue capacità non sono state ridotte a zero”, ha dichiarato dopo una videochiamata con i leader del G7. Il presidente francese ha aggiunto di aver lasciato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump il compito di “chiarire sia i suoi obiettivi finali sia il ritmo che intende impostare per le operazioni”.

Previous article
Champions, oggi Psg-Chelsea – La diretta
Next article
Trump: “L’Iran non ha più nulla, ma noi non abbiamo ancora finito”

POST RECENTI

Video News

In Libano 634 morti e 126mila sfollati da inizio conflitto Iran

Fra le vittime ci sono 91 bambiniBeirut, 11 mar. (askanews) - Il numero di sfollati in Libano dall'inizio degli attacchi di Usa e Israele è...
Video News

Fine vita, Gip Milano: no accanimento terapeutico, archiviato Cappato

"Precedente prezioso per tutte le persone che soffrono"Milano, 11 mar. (askanews) - Fine vita, per il GIP Milano "Il malato terminale ha il diritto a...
Video News

Programma culturale di BAM: connessioni come intelligenza collettiva

Francesca Colombo lo ha presentato ad askanewsMilano, 11 mar. (askanews) - Il valore delle connessioni tra idee, persone, culture - intese come forma di intelligenza...
Video News

Pompei, una mostra racconta le vittime attraverso i calchi

Allestimento museale permanente. Giuli: molto contemporaneoPompei, 11 mar. (askanews) - Una delle testimonianze più drammatiche dell'eruzione che nel 79 d.C. distrusse Pompei sono i calchi...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.