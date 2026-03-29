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Macron: pieno sostegno a Pizzaballa e ai cristiani in Terra Santa
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Macron: pieno sostegno a Pizzaballa e ai cristiani in Terra Santa

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Roma, 29 mar. (askanews) – “Esprimo il mio pieno sostegno al Patriarca latino di Gerusalemme e ai cristiani della Terra Santa, ai quali è stato impedito di celebrare la Messa della Domenica delle Palme al Santo Sepolcro”. Lo scrive su X il presidente francese Emmanuel Macron dopo che stamane la polizia israeliana aveva impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa cattolica in Terra Santa, insieme al Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme e di celebrare la Messa della Domenica delle Palme.

“Condanno questa decisione della polizia israeliana, che si aggiunge alla preoccupante serie di violazioni dello statuto dei Luoghi Santi di Gerusalemme. Il libero esercizio del culto a Gerusalemme deve essere garantito per tutte le religioni”, sottolinea il presidente francese.

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