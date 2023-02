Macron: Russia va sconfitta in Ucraina, non schiacciata

Presidente ai falchi: Mosca non va battuta nel suo territorio

Roma, 19 feb. (askanews) – La Russia deve essere “in Ucraina”, non schiacciata “nel suo territorio”. L’ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron in un’intervista pubblicata da Le Journal du Dimanche, mentre a Monaco si svolge la Conferenza sulla sicurezza con la presenza di molti leader occidentali, i quali hanno attaccato Mosca accusandola di crimini contro l’umanità. Particolarmente duro è stato l’intervento della vicepresidente Usa Kamala Harris.

“Io voglio che la Russia sia sconfitta in Ucraina, io voglio che l’Ucraina sia in grado di difendere la sua posizione”, ha detto Macron. “Io non penso – ha continuato – diversamente da altri che dovremmopuntare a una totale sconfitta della Russia attaccando la Russia nel suo stesso territorio”.

Macron venerdì, parlando alla conferenza, ha detto che è tempo di avviare un dialogo per fermare la guerra. In questo il presidente francese si dice in disaccordo con “quelli osservatori che vogliono, soprattutto, schiacciare la Russia”. E questa, ha continuato, “è da sempre la posizione della Francia e lo sarà sempre”.

