Macron: serve un “risveglio strategico” per la sicurezza dell’Europa

E’ quanto dirà oggi nel suo intervento al forum di Bratislava

Roma, 31 mag. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron intende rassicurare i paesi dell’Europa centrale e orientale sul fatto che la Francia comprende che l’ambiente di sicurezza del continente è stato modificato in modo permanente dall’invasione russa dell’Ucraina.

In un discorso a un forum sulla sicurezza nella capitale slovacca, Bratislava, Macron chiederà oggi un “risveglio strategico” e sottolineerà il lavoro svolto dalla Francia per proteggere il fianco orientale della Nato, incluso il distacco di 1.250 truppe francesi in Romania e di altri 300 militari in Estonia. Il presidente sottolineerà anche il ruolo francese nello sbloccare la fornitura di carri armati all’Ucraina. Durante il forum, secondo le anticipazioni del suo discorso, Macron sottolineerà anche l’impegno della Francia per la vittoria dell’Ucraina e dirà che non sarà tollerato in alcun modo un conflitto congelato.

Un funzionario dell’Eliseo ha sottolineato che Macron ha già concordato un aumento di oltre un terzo della spesa per la difesa prevista dalla Francia per il 2024-30 rispetto al 2019-25. D’altra parte, il presidente sosterrà che l’Europa deve fare di più per sostenere la propria capacità di produzione di armamenti e necessita di esplorare partenariati nell’ambito della difesa tra gli Stati membri.

