macron:-trump-vuole-il-“cessate-il-fuoco”-all’incontro-con-putin

“Ha detto che le questioni territoriali può negoziarle solo Zelensky”

Roma, 13 ago. (askanews) – Donald Trump ha detto ai leader europei che “vuole ottenere un cessate il fuoco in Ucraina durante l’incontro con Putin”. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron dopo il videocollegamento dei leader Ue con il presidente Usa e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a due giorni dal vertice in Alaska.”Trump è stato molto chiaro sul fatto che la volontà americana è quella di ottenere un cessate il fuoco” ha riferito Macron. Inoltre, ha aggiunto, il presidente Usa “è stato chiaro sul fatto che le questioni territoriali di competenza dell’Ucraina non possono essere negoziate e saranno negoziate solo dal presidente ucraino”.

