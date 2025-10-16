giovedì, 16 Ottobre , 25

Venezuela, Trump autorizza operazioni segrete della Cia

(Adnkronos) - Il presidente americano Donald Trump ha...

Diane Keaton, svelata la causa della morte: è stata una polmonite

(Adnkronos) - È stata una polmonite la causa...

Perù, scontri a Lima dopo manifestazione contro nuovo governo: un morto e oltre 100 feriti

(Adnkronos) - Un uomo è stato ucciso e...

Indonesia, terremoto di magnitudo 6,5 nella provincia orientale di Papua

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6,5 gradi...
madagascar,-i-militari-annunciano-la-presa-del-potere
Madagascar, i militari annunciano la presa del potere

Madagascar, i militari annunciano la presa del potere

MondoMadagascar, i militari annunciano la presa del potere
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Ufficiali di un corpo di elite delle forze armate del Madagascar hanno annunciato di aver “preso il potere” nella capitale Antananarivo. La comunicazione è stata data dal colonnello Michael Randrianirina anche via radio. L’ufficiale è a capo del Capsat, acronimo di Caserne des personnels administratifs et des services de l’armée de terre. Stamane si era avuta conferma del fatto che il presidente Andry Rajoelina aveva lasciato il Paese
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.