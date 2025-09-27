sabato, 27 Settembre , 25

Madagascar, la “Gen Z” protesta contro mancanza acqua ed elettricità

Il presidente ha già fatto dimettere ministro Energia, ma non basta

Antananarivo, 27 set. (askanews) – Manifestanti si sono radunati ad Antananarivo, capitale del Madagascar, al largo della costa orientale dell’Africa, per protestare contro le continue interruzioni di acqua ed elettricità. Venerdì 26 settembre, il presidente malgascio Andry Rajoelina, ha annunciato le dimissioni del suo ministro dell’Energia, nel tentativo di calmare il movimento di protesta.I manifestanti, infatti, sono già scesi in piazza giovedì 25 settembre e hanno indetto una nuova manifestazione per sabato; gli appelli a mobilitarsi arrivano tramite i social media, attraverso il movimento “Gen Z”, che usa – scrive Afp – la bandiera pirata della serie nipponica “One Piece”, come già si è visto nei movimenti di protesta anti-regime in Indonesia e Nepal.

