madame-tussauds-svela-tredici-nuove-statue-di-cera-di-taylor-swift

Diversi outfit della regina del pop per i tanti musei nel mondo

Londra, 24 lug. (askanews) – La catena di musei delle cere Madame Tussauds esporrà 13 nuove statue della regina del pop statunitense Taylor Swift in diverse sedi in tutto il mondo. 13 outfit diversi ovviamente pieni di glitter e pailettes in onore del numero fortunato di Taylor, andranno in 13 delle 22 sedi. Per il museo si tratta del “progetto più ambizioso” dei suoi 250 anni di storia.Danielle Cullen, stilista senior di Madame Tussauds, ha affermato che il tour mondiale della star, “Eras Tour”, “era così imponente, così iconico, che dovevamo rappresentarla nei suoi tanti e coloratissimi look”.”Beh, volevo davvero, ove possibile, selezionare look che Taylor indossava nella stessa città o paese in cui si trovano le nostre attrazioni del Madame Tussauds, solo per ottenere un tocco di autenticità in più. E anche, se possibile, raccogliere un arcobaleno di look tra i 13 più rappresentativi” ha aggiunto la stilista.