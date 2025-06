maddie-mccann,-dopo-18-anni-nuove-ricerche-per-trovare-il-corpo-della-bambina

BOLOGNA – Sono ricominciate questa mattina le ricerche del corpo di Maddie McCann, la bambina inglese di tre anni che scomparve nel nulla nel 2007 in Portogallo: era in vacanza con i suoi genitori in un resort a Praia da Luz, in Algarve, nel Portogallo meridionale, quando sparì. Si tratta di uno dei ‘cold case’ più famosi al mondo: quando la bambina sparì, si scatenò una campagna mediatica senza precedenti per ritrovarla. Ma non servì. La bambina non venne trovata viva ma neanche morto. L’ipotesi è che sia stata uccisa, ma il suo corpo, appunto, non venne mai ritrovato. I sospetti degli inquirenti, nel 2020, indirizzarono sul tedesco Christian Brueckner (che aveva un appartamento vicino a quello della famiglia inglese in Algarve), ora in carcere per altri reati a sfondo sessuale. Le prove contro di lui, però, non sono mai emerse e l’uomo a breve potrebbe uscire dal carcere perchè finirà di scontare, dopo l’estate, la condanna che lo tiene in cella. Oggi, a 18 anni dai fatti, sono ricominciati sopralluoghi e ricerche proprio lì dove Maddie sparì: a Praia da Luz. Come mai? Il nuovo impulso nelle ricerche sarebbe partito dopo una soffiata (su alcuni siti si parla di una segnalazione dell’Fbi tedesco) che sarebbe arrivata alle forze dell’ordine.

I NUOVI ACCERTAMENTI

L’attività investigativa è iniziata oggi e a quanto si apprende nei prossimi giorni verranno fatti nuovi accertamenti sul terreno privato dell’ex abitazione di Brueckner, ma anche in altri 21 terreni privati, di cui molti non recintati. Sono terreni nella zona di Lagos in cui ci sono pozzi, cisterne e ruderi: furono quasi tutti già perlustrati più di una volta (almeno l’80% di essi), ma fino a oggi non è stato trovato nè il corpo di Maddie nè l’arma con cui la bambina potrebbe essere stata uccisa. Nelle nuove ricerche verranno utilizzati apparecchi radar per scansionare il sottosuolo, capaci di ‘attraversare’ la terra fino a una profondità di 4 metri circa. Nella speranza di trovare qualche traccia utile.

