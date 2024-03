Made in Italy, artigiani: nostre imprese determinanti per export

“Mantenere alto il sostegno a favore delle imprese esportatrici”

“L’artigianato e le piccole imprese danno un contributo decisivo all’aumento record delle esportazioni”. Così ha commentato il Presidente della CNA Dario Costantini, intervenendo a nome di Confartigianato e Casartigiani alla Cabina di regia per l’Internazionalizzazione, sottolineando il ruolo dell’artigianato e del sistema delle piccole imprese.

“La capacità delle esportazioni italiane – ha detto – di resistere ai fattori di crisi è legata al modello produttivo specifico del Paese. Questo modello è costituito da imprese piccole ma particolarmente dinamiche”.

CNA, Confartigianato e Casartigiani hanno presentato al Comitato direttivo le priorità per le piccole imprese. Al primo posto le misure per incoraggiare la partecipazione alle fiere; al secondo posto il sostegno allo sviluppo di nuovi mercati e la promozione di relazioni commerciali con nuovi Paesi.

Al terzo posto ci sono le misure per accedere a linee di credito specifiche per le esportazioni. Costantini ha riconosciuto che le misure di sostegno attuate dal MAECI e dall’Agenzia ICE sono state di grande aiuto.

“La presenza italiana nelle più importanti fiere internazionali è strategica per le imprese del nostro Paese, non solo per i ridotti costi di partecipazione, ma anche perché i vari servizi di supporto, il concept espositivo e l’immagine coordinata sono un valore aggiunto per il successo delle imprese”, ha aggiunto.

“Allo stesso modo, anche l’attrazione di buyer verso i centri artigianali italiani e le attività mirate sulla grande distribuzione e sul dettaglio hanno contribuito ad aumentare negli anni la presenza delle PMI sui mercati esteri”.

“È quindi importante garantire la continuità di queste misure – concludono. Occorre quindi mantenere un elevato livello di sostegno agli esportatori e prevedere attività collaterali di formazione all’internazionalizzazione, come quelle già in atto”.

Ciro Di Pietro

Immagine di mrsiraphol su Freepik

L’articolo Made in Italy, artigiani: nostre imprese determinanti per export proviene da Notiziedi.it.