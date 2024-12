Made in Italy, conferiti a Roma gli Excellence Awards

Un premio alle eccellenze italiane e internazionali

Roma, 26 dic. (askanews) – Lo scorso 16 dicembre, si è svolta la XXIX Edizione dell’International Dinner Gala Place di Nova Stella Lux, per celebrare l’uscita del nuovo numero di Excellence, piattaforma di supporto per la promozione del Made in Italy. Nella splendida cornice dell’Hotel De La Ville di Rocco Forte a Roma, si è svolto il red carpet della serata di Gala che premia le eccellenze italiane e internazionali dell’imprenditoria e delle Istituzioni, a cura di Nova Stella Lux, partner di Diga Golf ed Excellence Magazine, in occasione dell’uscita del nuovo numero.

Un prestigioso evento, giunto alla sua XXIX edizione e creato dalla dott.ssa Anita Lo Mastro, Partner e Senior Advisor per l’Internazionalizzazione e Promozione d’ Impresa, con l’Alto Patrocinio dell’ I.T.A. (Agenzia per la Promozione all’ Estero e l’ Internazionalizzazione delle Imprese Italiane), di Federalberghi Roma, del Comitato Atlantico, dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, della Regione Lazio e del Diga Golf (Associazione Diplomatici golfisti), di Confitarma (Confederazione Italiana Armatori), dell’Istituto Italiano Navigazione e di RAM S.p.a. (Società in house del Ministero dei Trasporti) ha riunito come sempre, un parterre di altissimo livello, composto da diplomatici internazionali, rappresentanti delle Istituzioni e imprenditori.

La kermesse è stata condotta dalla giornalista Rai, Veronica Maya (appena sbarcata dall’impegnativo tour sulla prestigiosa Amerigo Vespucci) ed allietata dalle performance del tenore e Direttore dell’Orchestra sinfonica del Veneto, Cristian Ricci, a cui è seguita la consegna degli Excellence Awards. realizzati dall’artista Internazionale, Pedro Sandoval, che ha creato tre opere in esclusiva per questa edizione.

A ricevere gli ambiti Award grandi nomi Internazionali, dall’Ambasciatore del Sultanato dell’Oman in Italia S.E. Nazar Al Said, il Prof. Gaetano F. Intrieri, CEO della compagnia Aeroitalia e la Prof.ssa Elda Turco Bulgherini, Vice Presidente A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana). Tra gli ospiti che hanno presenziato alla serata: il soprano Marie Fajtova e il marito S.E. L’ Ambasciatore della Repubblica Ceca Jam Johout, il Presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli, il Vice Capo di Gabinetto del MIMIT la dott.ssa Elena Lorenzini, il Direttore Generale di Confitarma e Presidente di Fare Navigazione il Dott. Luca Sisto, per Engine s.p.a. il Dott. Enrico Guidotti (Presidente), Dott. Angelo Dionisi (Ceo) e il partner e socio Indiano Sanjay Singhbhandari, il Ceo di Infratel Ing. Pietro Piccinetti, il Direttore Generale di RAM S.p.a. Prof. Francesco Benevolo, il Ceo di Skygate Cristian Colucci.

Tra i graditissimi ospiti, l’Ambasciatrice della Lettonia Elita Gavele, il Consigliere dell’Ambasciatore dell’Azerbaigian, Vugar Hajiyev, e l’Ambasciatrice del Venezuela in Italia, S.E. Marialena Uzzo.