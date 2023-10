Made in Italy, la friggitrice ad aria creata da Benedetta Rossi

Garantita da Kasanova per cucinare tutti i tipi di ricetta

Roma, 11 ott. (askanews) – Pratica, capiente, compatta, rapida, versatile, salutare, economica. E’ la friggitrice ad aria creata da Benedetta Rossi, star delle food influencer, e garantita da Kasanova per cucinare le ricette con leggerezza, un ottimo alleato in cucina e un’originale idea regalo per il prossimo Natale.

Tra i piccoli elettrodomestici di ultima generazione l’air fryer di “Fatto in casa da Benedetta” è una preziosa alleata in cucina per preparare piatti in poco, senza grassi, senza fumo e cattivi odori e con un occhio al risparmio.

“Quando ho scoperto la friggitrice ad aria è stato subito amore. Usarla solo per preparare le patatine ‘fritte’ sarebbe un gran peccato, perché in realtà è ideale per la cottura di tantissime ricette. Nel mio libro ne trovate più di 200”, dice Benedetta Rossi.

Molto di più di una friggitrice, anche un piccolo forno per cuocere pane e torte fino a 22 cm di diametro. Si riscalda velocemente, è dotata di display touch intuitivo, di finestra e luce interna per il controllo a vista della cottura, comandi in italiano con ben 12 programmi preimpostati, 6,5 litri di capacità.