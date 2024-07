made-in-italy:-nel-mondo-vale-2,18-mld-euro,-al-monte-carlogems-l’arte-di-massimo-palmiero

(Adnkronos) – Il made in Italy piace all’estero. Il marchio Italia nel mondo vale 2,18 miliardi di euro, secondo il National brand ranking, e si colloca al nono posto nel mondo. Il valore aggiunto del Made in Italy si esprime in creatività, qualità e originalità. Tra i settori trainanti non solo l’abbigliamento, l’alimentare, l’automotive, ma anche l’artigianato orafo, sempre più ricercato.

Nel 2023 il mercato globale della gioielleria si è attestato sui 168 miliardi di euro. Il 2024 è iniziato con una stima di crescita, che era nel 2023 era pari all’11,3%. Il principato di Monaco, da oggi al 22 luglio, ospita nella splendida cornice del Fairmont Monte Carlo, la prestigiosa vetrina ‘Monte CarloGems’, dedicata al settore orafo internazionale. Un’occasione per intercettare intenditori, appassionati, collezionisti di diverse nazionalità con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare arte, creatività e design.

Partecipano oltre trenta espositori, provenienti da tutto il mondo, scelti tra rinomati brand di alta gioielleria. Tra questi spicca l’artista italiano Massimo Palmiero, che interpreta con manualità e genialità artistica l’arte orafa italiana. Il Made in Italy diventa così espressione della lavorazione artigianale, fatta di un processo artistico e produttivo curato in ogni dettaglio. È la genialità italiana, sempre più ricercata all’estero e che si esprime in una costante ricerca di qualità e di unicità.

Tra i trenta espositori arrivati da tutto il mondo l’italiano Massimo Palmiero porta a Montecarlo l’artigianato italiano e i diversi momenti della lavorazione artigianale: dalla ricerca delle pietre più preziose, alla creazione del disegno, alla proiezione immaginativa che lo rende vivo, alla realizzazione affidata ai collaboratori esperti per ottenere gioielli unici ed esclusivi.

“Tagliare una pietra nel modo giusto – racconta Massimo Palmiero – è una responsabilità – ma è anche una delle cose più emozionanti che esista, perché spesso ci troviamo di fronte a vere e proprie opere d’arte”. Massimo Palmiero ha mantenuto una dimensione artigianale pura, nei suoi laboratori di Roma e di Napoli, facendosi poi conoscere ed apprezzare sul mercato internazionale a New York, a Londra, a Parigi. Scelto dal Principato di Monaco per rappresentare l’Italia nella prestigiosa vetrina del ‘Monte Carlo Gems’.

L’interesse dunque per il Made in Italy contribuisce non solo alla promozione dei prodotti italiani, ma anche dell’immagine e della credibilità dell’Italia, favorendo la crescita economica e la valorizzazione della cultura e dell’identità italiana nel mondo