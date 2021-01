Made in Italy streaming, la replica della seconda puntata su Canale 5 | Video Mediaset

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Made In Italy. La prima puntata della Serie Tv è andata in onda in chiaro mercoledì 13 gennaio 2021, e la seconda il 20 gennaio. Made in Italy è una serie televisiva italiana, prodotta da Mediaset e Taodue, che racconta la nascita della moda prêt-à-porter italiana nella movimentata Milano del 1974 e che vede come protagonista Irene Mastrangelo (interpretata da Greta Ferro). Eccovi qui il secondo episodio da vedere in streaming ondemand grazie al video su Mediaset Play.

