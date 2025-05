made-in-italy,-urso:-italia-resta-riferimento-globale-pelletteria

MIMIT: misure per circa 250 mln di euro dedicati alle micro, piccole e medie imprese del settore moda

“Solo collaborando e ognuno svolgendo il proprio compito, riusciremo a fronteggiare le sfide più ardue che ci si presentano: dalla formazione all’adattamento del nostro modello di filiera, dal nuovo protezionismo alla concorrenza scorretta delle nazioni esterne, fino all’implementazione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale che possono fornire un grande impulso alla vostra competitività”.

Queste le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in un messaggio video rivolto agli Stati generali della pelletteria a Firenze.

“Dal Rapporto TEHA – ha ribadito Urso – è evidente che l’Italia rappresenta un punto di riferimento mondiale per la pelletteria di alta qualità: ci sono più di 4.500 imprese operative, pari al 30% del totale europeo, generando un fatturato di 12 miliardi. Siamo il secondo paese nel mondo per esportazioni, dietro la Cina, grazie all’eccellenza dei nostri prodotti che nascono in realtà aziendali spesso piccole ma altamente competitive. Questo rappresenta un elemento distintivo della nostra identità, oltre a costituire una parte fondamentale del nostro tessuto produttivo, di cui il Governo è consapevole e su cui è necessario intervenire”.

“Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha predisposto provvedimenti per circa 250 mln di euro dedicati specificamente alle micro, piccole e medie imprese nel settore della moda: di questo importo, 100 milioni sono riservati ai mini-contratti di sviluppo che favoriscono la collaborazione tra le PMI. Comprendiamo quanto sia cruciale la dimensione aziendale per affrontare più efficacemente le sfide del mercato globale, incrementando le capacità di investimento, innovazione e presenza internazionale”, ha concluso il ministro.

Ciro Di Pietro