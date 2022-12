Made Italy, Urso: una politica armonica per imprese italiane

Al protezionismo Usa serve risposta politica industriale europea

Roma, 22 dic. (askanews) – “Negli ultimi mesi si è affacciato un nuovo attore: gli Usa che sono scesi in campo per rispondere alla titanica sfida cinese. Gli Usa hanno risposto con misure mai viste dal piano Marshall in poi, realizzando una supremazia energetica”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, partecipando alla la XV Conferenza Ambasciatrici e Ambasciatori d’Italia nel mondo. Oltreoceano, ha detto, “c’è un vantaggio competitivo al quale l’Europa non ha risposto ancora in modo adeguato e deve rispondere con una politica che porti all’autonomia strategica, all’indipendenza energetica dell’Europa, che può realizzarsi solo grazie all’Italia che può assumere un ruolo decisivo diventando l’hub del gas”. Per questo motivo è decisivo il ruolo dell’Italia sul fronte meridionale dell’Europa. “In questo contesto in cui rinascono gli imperi dobbiamo operare per rafforzare le tre sfere in cui siamo coinvolti: sovranità nazionale, europea e occidentale”, ha aggiunto il ministro Urso. “È necessaria una politica industriale europea per contrastare il deserto manufatturiero dell’Europa prodotto dai sussidi USA senza spaccare l’Occidente e senza dividere Paesi dell’Unione europea. Dobbiamo lavorare insieme ad un piano Mattei per la partnership con l’Africa al fine di salvare l’Occidente” ha concluso il ministro Urso al termine della Conferenza.

