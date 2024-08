madonna-a-terracina:-visita-a-sorpresa-e-cena-in-centro-con-il-fidanzato-akeem

ROMA – Continua la vacanza italiana di Madonna, tornata nel Bel Paese per festeggiare il suo 66esimo compleanno.

LEGGI ANCHE: VIDEO| Compleanno in Italia per Madonna: la star a Portofino. Poi la visita a Pompei

LEGGI ANCHE: Pompei, Madonna tra gli scavi e i ragazzi di “Sogno di Volare”: in dono 250 mila euro

Dopo le giornate a Portofino e Pompei – dove ha visitato il parco archeologico in una speciale apertura serale tutta dedicata a lei – la popstar è stata avvistata a Terracina, località marina a Sud di Roma, tra Sperlonga e il Circeo. Ci è arrivata con lo yacht di Dolce & Gabbana, che la stanno ospitando in queste vacanze.

Difficile non notarla, la cantante ha camminato per le vie del centro, visitato il Teatro Romano e si è poi goduta una cena con un gruppo di amici al ristorante Al Giardino. Con lei, il fidanzato Akeem Morris. Nessuno era al corrente dell’arrivo della regina del pop, se non le forze dell’ordine. Il ristorante è stato allertato a ridosso. Nonostante ciò, ben presto, una folla si è radunata attorno alla cantante.

LA CENA

“Come menù- scrive Il Corriere della Sera- Madonna e gli altri commensali hanno optato per antipasti misti di pesce, crudi di mare e tartare e, come primi piatti, un grande classico romano: cacio e pepe. Gran finale con dolci della casa: frolle al cioccolato e caramello, frolle al cioccolato bianco e limone, mille foglie ai frutti di stagione. Niente alcol, niente caffè, nessun amaro.

LA VISITA TRA I REPERTI MARMOREI

“Ieri sera la Fondazione Città di Terracina ha mostrato alla cantante Madonna nel corso di una visita guidata, i reperti marmorei esposti nelle favissae del c.d. Capitolium di Terracina. È evidente come la cantante sia stata affascinata soprattutto dalla testa di Cesare che ha reinterpretato a propria immagine e somiglianza. Per Terracina una inaspettata quanto meritata pubblicità. Per tutti noi soddisfazione”, ha commentato il presidente della Fondazione Città di Terracina Francesco Di Mario. E pubblica una foto di Madonna durante la visita: “Le are onorarie di Gaio e Lucio nel teatro di Terracina e la cantante Madonna, seduta e concentrata quasi a cercare un contatto fisico e diretto con le antiche iscrizioni e il loro racconto. Dopo tanto lavoro finalmente… soddisfazioni”.

L’articolo Madonna a Terracina: visita a sorpresa e cena in centro con il fidanzato Akeem proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it