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Madonna al Coachella sul palco di Sabrina Carpenter
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Madonna al Coachella sul palco di Sabrina Carpenter

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By Redazione-web

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Primo assaggio dell’album “Confessioni II”

Coachella, 18 apr. (askanews) – Madonna a distanza di pochi giorni dall’annuncio ufficiale,offre il primo assaggio di “Confessions II”, sequel diretto di “Confessions On A Dance Floor”, previsto per il 3 luglio.Il brano apripista, “I Feel So Free”, prodotto da Madonna e Stuart Price, ha iniziato a circolare in modo informale come una diffusione spontanea ed e’ stato pubblicato negli store ufficiali .Madonna ha fatto la sua prima apparizione ieri sera al Coachella sul palco di Sabrina Carpenter a 20 anni dalla sua esibizione sulla stesso palco esibendosi in Vogue e Like e a Prayer.

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