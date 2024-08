ROMA – Abito lungo con fiorellini, occhiali da sole e ventaglio. Madonna è sbarcata a Roma, ultima tappa della vacanza italiana organizzata per festeggiare il suo compleanno. La popstar – accompagnata dal fidanzato Akeem Morris e le due figlie – ha fatto visita ai Musei Vaticani.

Prima la cantante – neo 66enne – era stata avvistata a piazza Santi Apostoli nello storico ristorante Bibo dal 1969. Come riporta Il Corriere della Sera, è rimasta per due ore e ha ordinato “Coca Cola, aranciate, caffè e cappuccini freddi, qualche bottiglia d’acqua e molti frullati di frutta” e “qualche Spritz”. Come al solito, Madonna non è passata inosservata e in poco tempo ha attirato l’attenzione di fan e curiosi. Poi la cena in un altro locale del centro.

LEGGI ANCHE: VIDEO| Compleanno in Italia per Madonna: la star a Portofino. Poi la visita a Pompei

LEGGI ANCHE: Pompei, Madonna tra gli scavi e i ragazzi di “Sogno di Volare”: in dono 250 mila euro

LEGGI ANCHE: Madonna a Terracina: visita a sorpresa e cena in centro con il fidanzato Akeem

Su Instagram, Madonna saluta l’Italia dopo un tour che l’ha vista passare da Portofino a Pompei, passando per Terracina. “Arrivederci Roma!!! Un finale perfetto a una gloriosa celebrazione di compleanno con amici e famiglia. Ciao Italia”, si legge nel post.

L’articolo Madonna chiude la sua vacanza italiana a Roma: ha visitato i Musei Vaticani proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it