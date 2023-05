Madonna di Trevignano, ecco cosa dice l’Osservatorio sulle apparizioni mariane

ROMA – Tutti a Trevignano per il consueto appuntamento del 3 del mese. E in quello che assomiglia a un composto controcanto, mentre Gisella, per tutti la veggente, si divide tra telecamere profane e preghiere, a Roma, in via Merulana, l’Osservatorio sulle apparizioni mariane dice la sua: l’ultima parola è del vescovo del luogo. Lo ribadisce con fermezza all’agenzia Dire suor Daniela Del Gaudio, la direttrice: “Io sono una teologa, non mi interessa il singolo fenomeno Spetta al vescovo del luogo, non a noi”. Perchè l’Osservatorio infatti, che fa capo alla Pontificia Accademia Mariana Internationalis che riunisce i mariologi del mondo, si occupa di cultura, ricerca e formazione sulla Vergine Maria, ma anche di culti, santuari e di vigilanza sulla manipolazione del sentimento religioso, fino ad arrivare all’impegno di “liberare Maria dalle mafie e dal potere criminale” contro ogni mercificazione. Inchini, processioni, feste in cui la Madonna è spesso diventata simbolo di altro o del messaggio della peggior specie. Nel Consiglio del 14 gennaio 2018 è stato ufficializzato un ‘Corso sulle apparizioni’ il cui comitato ‘scientifico’ può dare un supporto di studio teologico, ma nulla di più sul riconoscimento delle apparizioni.

LEGGI ANCHE: Madonna di Trevignano, lo psichiatra: “Santoni spesso narcisisti o con disturbi di personalità”

“Gratuità” dei servizi ripete l’avvocato Claudio Cancelli dell’Osservatorio, specializzato nel reato di circonvenzione che parla esplicitamente di “dinamiche di illegalità” che possono insidiare questi fenomeni. “Accompagnare il sentimento di devozione” è il compito, richiama l’avvocato. Quell’aspetto mistico e popolare che aveva attraversato le cronache di Dino Buzzati nei suoi ‘Misteri d’Italia’ tra santi, guaritori e Madonne. A San Damiano Piacentino nel 1966 lo scrittore aveva ricordato lo strano caso di Rosa Quattrini e di quella Madonna che si calava sul pero. Oggi è Gisella Cardia a raccontare di vederla e i ‘misteri’ italiani durano ancora oggi. Forse ancora una volta Buzzati non racconterebbe tanto della veggente ma delle folle devote di fedeli che continuano ad arrivare ogni 3 del mese, come accaduto anche questa ultima volta, senza cura delle polemiche o dei fermenti nei corridoi della Diocesi. Come se non aspettassero sigilli di verità, perché non serve: basta credere.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento