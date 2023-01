Madonna è tornata con brano “Back that up to the beat”

Il singolo della regina del pop divenuto virale su TikTok

Milano, 17 gen. (askanews) – La regina del Pop Madonna è tornata! In tutte le radio da venerdì 20 gennaio il nuovo brano “Back that Up To The Beat”, canzone recentemente resa disponibile su tutte le piattaforme digitali dopo essere diventata virale su TikTok.

“Back That Up to the Beat” è stata scritta da Madonna con Brittany Hazzard e Pharrell Williams e prodotta dagli stessi Madonna e Pharrell con Jeff Bhasker e Mike Dean.

Oggi l’artista ha annunciato anche il ritorno in Italia con un imperdibile concerto, una grandissima occasione per ascoltare i brani più iconici dell’artista femminile che ha venduto più biglietti in tutto il mondo. Dopo otto anni di assenza nel Bel Paese, infatti, Madonna torna il 23 novembre al Mediolanum Forum di Milano, per elettrizzare il proprio pubblico con uno spettacolo indimenticabile. La data milanese farà parte del tour mondiale “The Celebration Tour”, dove l’artista ripercorrerà tutti i suoi più grandi successi degli ultimi quarant’anni.

Per maggiori informazioni sull’acquisto dei biglietti: https://www.livenation.it/artist-madonna-235

L’annuncio del tour è avvenuto con un iconico video virale che strizza l’occhio al suo innovativo film “Truth or Dare”. Il video vede la partecipazione di nomi illustri come Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre e si conclude con Amy Schumer che sfida la superstar mondiale ad andare in tour e a esibirsi con i suoi quattro decadi di grandi successi. Madonna, l’artista femminile solista che ha venduto più biglietti in tutto il mondo, accetta la sfida annunciando “The Celebration Tour”, che metterà in luce il suo impareggiabile repertorio degli ultimi 40 anni.

continua a leggere sul sito di riferimento