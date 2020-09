Madonna gira un film sulla sua vita con Diablo Cody. La regina del pop racconterà la sua storia

Prende forma il film sulla vita di Madonna, regina indiscussa del Pop che ha dettato mode e tendenze. Chi non ha mai cantato e ballato sulle note di “Like A Virgin” o “Material Girl”, strepitosi successi dei favolosi anni Ottanta? Per non parlare poi degli anni successivi, dove Madonna ha fatto discutere, ha creato polemiche ma ci ha regalato anche molte hit di successo, come Hung up.

Madonna sarà regista del suo biopic, scritto con Diablo Cody

Insomma, Madonna alla bella età di 62 anni insegue un altro ambizioso progetto: raccontare la storia della sua vita attraverso un film scritto e diretto assieme a Diablo Cody al secolo Brook Maurio (già vincitrice di un Oscar per “Juno”).

Ed è la stessa cantante che scrive sui social: “Voglio parlare di questo viaggio in cui la vita mi ha portato come artista, musicista, ballerina ed essere umano»

Madonna dirigerà e scriverà la storia sulla sua vita

Madonna, artista a 360 gradi non poteva non raccontare in prima persona cosa è stata la sua vita: dagli esordi, alle porte in faccia, ai primi passi in un modo troppo difficile fino al successo planetario che l’ha investita dagli anni Ottanta e che continua ancora oggi. Insomma, chi meglio di lei poteva raccontare la sua storia?

Non si conoscono molti dettaglia al momento, tranne tutti i post social dell’artista che ripercorrono parte della sua vita artistica. E’ da un po’ di tempo infatti che i profili social di Madonna sono invasi da foto, canzoni, aneddoti della prima fase della sua carriera. Da “Borderlaine”, a “Into the Groove” a “Dress you Up” e così la infinità di successi che ci ha regalato.

Sappiamo inoltre che sarà lei a dirigere il film come regista e che è sempre lei che scriverà la sceneggiatura assieme a Diablo Cody. Mistero invece sull’interprete che la dovrà rappresentare al meglio, anche se c’è chi sospetta potrebbe essere Julia Garner.

La vita di Madonna in un film, dalla carriera alle vicende personali

Un film autobiografico, dunque, dove si troverà spazio per quegli episodi che nessuno conosce se non la protagonista. Ad annunciarlo la Universal che con un post social ha reso noto il progetto.

Universal Pictures Announces Film Based On The Untold True Story Of Madonna, Written And Directed By The Artist Herself: https://t.co/rElmIq4BrN pic.twitter.com/ABa4IyZrQQ — Madonna (@Madonna) September 15, 2020

Madonna non sarà sola a scrivere la storia della sua vita, infatti video e dirette Instagram dell’artista, con Diablo Cody mostrano entrambe dedite a scrivere, rileggere, guardare video cassette di Madonna tra i 19 e i 20 anni: gli anni del boom della diva di Bay City, in Michigan.

