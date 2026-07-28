martedì, 28 Luglio , 26

Iran, Netanyahu: “Incontro eccellente con Trump, abbiamo obiettivi comuni”

(Adnkronos) - "Ho appena concluso un eccellente incontro...

Padova, rifugiato prende a pugni 2 passanti senza motivo

(Adnkronos) - Un rifugiato politico nigeriano di 34...

Sinner pensa al Six Kings 2026, a Riad il super torneo a ottobre

(Adnkronos) - Jannik Sinner alza il sipario sul...

E’ morto Emidio Pepe, ‘Mister Montepulciano’

(Adnkronos) - E' morto all'età di 94 anni...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOMadre e figlia uccise con la ricina, caccia al veleno: analisi anche...
madre-e-figlia-uccise-con-la-ricina,-caccia-al-veleno:-analisi-anche-su-abiti-e-mobili-in-casa
Madre e figlia uccise con la ricina, caccia al veleno: analisi anche su abiti e mobili in casa
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Madre e figlia uccise con la ricina, caccia al veleno: analisi anche su abiti e mobili in casa

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) – Gli specialisti del Robert Koch Institute di Berlino sono già in Molise. Sono arrivati nelle scorse ore a Campobasso Christian Herzog, tra i massimi esperti mondiali nel campo dei veleni, e la dottoressa Silvia Worbs. Con loro anche gli agenti della polizia scientifica tedesca Bka che, insieme ai colleghi italiani della squadra mobile e della scientifica, saranno presenti giovedì mattina a Pietracatella per il decisivo sopralluogo nell’abitazione di via Risorgimento, dove vivevano Antonella di Ielsi e Sara Di Vita.  

 

Gli esperti lavoreranno per cercare le tracce di ricina, il potente veleno che ha portato al decesso delle due donne. Il sopralluogo nell’abitazione, posta sotto sequestro dal 28 dicembre scorso, inizierà intorno alle nove e potrà essere seguito dalle parti da remoto, mediante attrezzature e mezzi tecnici che saranno messi a disposizione dalla procura di Larino. Gli esperti, durante il sopralluogo, indosseranno materiali idonei alla protezione individuale da eventuale contaminazione ambientale. Tutte le operazioni verranno filmate.  

 

La procura di Larino indaga per duplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’uso del mezzo venefico, cioè del veleno. Al momento non ci sono nomi scritti sul registro degli indagati e si procede contro ignoti. L’obiettivo che la procuratrice Elvira Antonelli ha indicato agli esperti tedeschi e italiani è quello di cercare eventuali tracce residue di ricina su mobili, suppellettili, pavimenti, indumenti, superfici e arredi, per riuscire a dare un nome e un volto a chi ha ucciso Antonella e Sara. 

Previous article
Mondiali ‘privati’, il piano di Infantino (e Trump) vale miliardi per la Fifa
Next article
Webuild: rinnova intesa con Carabinieri su legalità e tutela infrastrutture

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, Netanyahu: “Incontro eccellente con Trump, abbiamo obiettivi comuni”

(Adnkronos) - "Ho appena concluso un eccellente incontro con il presidente Trump. Quando dico eccellente, non intendo in senso superficiale". Il premier israeliano Benjamin...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Padova, rifugiato prende a pugni 2 passanti senza motivo

(Adnkronos) - Un rifugiato politico nigeriano di 34 anni è stato arrestato dopo che, senza motivo e in pieno giorno, stamane ha preso a...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sinner pensa al Six Kings 2026, a Riad il super torneo a ottobre

(Adnkronos) - Jannik Sinner alza il sipario sul Six Kings 2026. Il numero 1 del mondo si prepara alla stagione americana del cemento, se...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

E’ morto Emidio Pepe, ‘Mister Montepulciano’

(Adnkronos) - E' morto all'età di 94 anni Emidio Pepe, considerato il patriarca del vino abruzzese e tra i più autorevoli interpreti della viticoltura...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.