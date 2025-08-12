martedì, 12 Agosto , 25

Ministero Salute di Gaza: “Da inizio guerra morte 227 persone per fame”. Israele: “Numeri gonfiati”

Sinner e gli attacchi di Mannarino per caso Clostebol: “Non credo a Babbo Natale”

Segna dopo 4 mesi, capriola alla Hernanes e stagione a rischio

Inchiesta urbanistica Milano, Riesame annulla arresti per Bezziccheri e Scandurra

“Madri” di Ultima generazione per Gaza al Ministero dell’Istruzione

“Meloni e insegnanti spieghino cosa accade nella Striscia”

Roma, 12 ago. (askanews) – La mattina del 12 agosto sei attiviste di Ultima Generazione “hanno protestato sotto la sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito in via Dandolo contro il genocidio in Palestina”. Ne dà notizia la stessa associazione, secondo cui le attiviste, tutte madri, hanno voluto denunciare quella che ritengono “l’ipocrisia del governo e della sua classe di intellettuali” rispetto a ciò che avviene a Gaza, chiedendo alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e agli insegnanti di parlare del tema.”I ragazzi sono in grado di capire queste cose, e come adulti, come insegnanti, ministri e Governo siamo privi di ogni credibilità se permettiamo il massacro a cui il governo italiano ha deciso di collaborare – ha detto una delle attiviste, che è anche insegnante, fuori dal ministero dell’Istruzione – non voglio questa responsabilità, una botta di orgoglio, tiriamo su la testa, boicottiamo questo clima di morte, rifiutiamoci, diciamo no! No alle mani sporche di sangue, io sono una cittadina, non voglio essere complice di una mattanza di bambini per fame, rifiutiamoci, boicottiamo!”.

