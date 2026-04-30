madrid,-niente-da-fare-per-cobolli:-zverev-vince-in-due-set-e-vola-in-semifinale

(Adnkronos) – Niente da fare per Flavio Cobolli. L’azzurro viene eliminato ai quarti del Masters 1000 di Madrid dal tedesco Alexander Zverev: il numero 3 del ranking Atp ha la meglio in due set con il punteggio di 6-1 6-4, in un’ora e 30 minuti. Match subito complicato per Cobolli, che dopo un primo set scivolato via male in 28 minuti (con due break subìti nei primi 4 game) si riprende nel secondo parziale, cedendo però un turno di battuta decisivo nel nono game. Domani, venerdì 1 maggio, Zverev affronterà in semifinale il belga Alexander Blockx, numero 69 del ranking Atp (intorno alle 20).
Domani, a Madrid, toccherà in semifinale anche a Jannik Sinner. L’azzurro affronterà Arthur Fils alle 16.