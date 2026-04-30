giovedì, 30 Aprile , 26

Iran, Cacciari: “Trump può fare patto con Cina e Russia”

(Adnkronos) - "Le mosse di Trump si possono...

Trump e la minaccia: “Italia non ci ha aiutato. Via i soldati Usa? Probabile”

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti potrebbero ridurre la...

Mondiali 2026, il ripescaggio dell’Italia sfuma. Fifa: “L’Iran giocherà”

(Adnkronos) - "L'Iran giocherà i Mondiali, il calcio...

Figc, Malagò accelera verso la presidenza: “A breve scioglierò riserve su candidatura”

(Adnkronos) - L'ex presidente del Coni Giovanni Malagò...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOMadrid, niente da fare per Cobolli: Zverev vince in due set e...
madrid,-niente-da-fare-per-cobolli:-zverev-vince-in-due-set-e-vola-in-semifinale
Madrid, niente da fare per Cobolli: Zverev vince in due set e vola in semifinale
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Madrid, niente da fare per Cobolli: Zverev vince in due set e vola in semifinale

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) – Niente da fare per Flavio Cobolli. L’azzurro viene eliminato ai quarti del Masters 1000 di Madrid dal tedesco Alexander Zverev: il numero 3 del ranking Atp ha la meglio in due set con il punteggio di 6-1 6-4, in un’ora e 30 minuti. Match subito complicato per Cobolli, che dopo un primo set scivolato via male in 28 minuti (con due break subìti nei primi 4 game) si riprende nel secondo parziale, cedendo però un turno di battuta decisivo nel nono game. Domani, venerdì 1 maggio, Zverev affronterà in semifinale il belga Alexander Blockx, numero 69 del ranking Atp (intorno alle 20). 

Domani, a Madrid, toccherà in semifinale anche a Jannik Sinner. L’azzurro affronterà Arthur Fils alle 16. 

Previous article
Salvini: “Contributo di 400-500 euro ai genitori che escono di casa dopo separazione”
Next article
Trump e la minaccia: “Italia non ci ha aiutato. Via i soldati Usa? Probabile”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, Cacciari: “Trump può fare patto con Cina e Russia”

(Adnkronos) - "Le mosse di Trump si possono capire. Non capisco cosa fa l'Europa". Massimo Cacciari analizza la crisi legata alla guerra tra Stati...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Trump e la minaccia: “Italia non ci ha aiutato. Via i soldati Usa? Probabile”

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti potrebbero ridurre la presenza di soldati in Italia? "Probabile". Donald Trump prospetta l'ipotesi di un disimpegno americano per la...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali 2026, il ripescaggio dell’Italia sfuma. Fifa: “L’Iran giocherà”

(Adnkronos) - "L'Iran giocherà i Mondiali, il calcio unisce il mondo". Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, spegne le speranze di ripescaggio dell'Italia ai...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Figc, Malagò accelera verso la presidenza: “A breve scioglierò riserve su candidatura”

(Adnkronos) - L'ex presidente del Coni Giovanni Malagò ha compiuto oggi, giovedì 30 aprile, un grosso passo avanti verso la presidenza della Figc. Dopo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.