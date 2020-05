In Venezuela quindici persone, fra cui due cittadini americani, sono state arrestate negli ultimi due giorni per un tentativo fallito di “invasione” via mare, che secondo Caracas era finalizzata a un golpe. Lo ha annunciato il presidente, Nicolas Maduro, parlando alla televisione pubblica VTV e lanciando accuse ai colleghi Usa, Donald Trump, e colombiano, Ivan Duque. Le forze venezuelane avrebbero ucciso otto miliziani, definiti “terroristi mercenari dalla Colombia”.

Maduro ha affermato che i due statunitensi arrestati sono “membri della sicurezza” di Trump, mostrandone i passaporti. Si tratta di Luke Denman, 34 anni, e Airan Berry, 41 anni. Trump ha assicurato che l’incursione “non ha niente a che fare con il governo Usa”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Maduro accusa gli Stati Uniti per “tentata invasione”, arrestati due americani proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento