maduro-in-carcere-a-ny,-domani-il-consiglio-di-sicurezza-onu-(aggiornamenti)

Roma, 4 gen. (askanews) – La situazione in aggiornamento dopo il raid Usa di ieri in Venezuela, dove sono stati presi dalle forze speciali il presidente Maduro e la moglie, e trasportati in Usa, a New York, con l’accusa di narcotraffico e altri presunti reati. Domani riunione del Consiglio di sicurezza Onu. Il Papa: il bene del popolo deve prevalere su ogni altra cosa.

-13:13 Venezuela, Starlink annuncia banda larga gratis fino al 3 febbraio. Elon Musk su X: “A sostegno del popolo venezuelano”.

-13:08 Venezuela, Fratoianni: a Trump non frega un fico della democrazia. “Posizione della Meloni è imbarazzante”.

-13:00 Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha definito “terrorismo di Stato” l’attacco Usa in Venezuela e la cattura del presidente Nicolas Maduro.

-12:30 Venezuela, Provenzano (Pd): Meloni sceglie Trump e dimentica la Costituzione. “Gravissimo legittimare questa violazione del diritto internazionale”.

-12:00 Venezuela, il Papa: bene del popolo deve prevalere su ogni altra cosa. “Superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia”.

-11:30 Il Consiglio di sicurezza dell’Onu terrà domani la riunione di emergenza sull’operazione militare condotta dagli Stati Uniti in Venezuela, che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro.

-11:25 Stando a quanto riferito al New York Times da diverse fonti americane e venezuelane, a fine dicembre il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha respinto l’ultimatum del presidente americano Donald Trump di lasciare la guida del Paese, che prevedeva un esilio dorato in Turchia.

-11:20 Il presidente venezuelano Nicolas Maduro è stato condotto al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dopo essere arrivato in elicottero a New York, dove sarà chiamato a rispondere alle accuse federali di narcotraffico e possesso di armi.

-11:00 Stando alla ricostruzione fatta dal New York Times, da settimane le autorità americane avevano individuato nella vice presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, un candidato accettabile per sostituire il presidente Nicolas Maduro, almeno in una prima fase.