lunedì, 5 Gennaio , 26

Manovra, addio Quota 103 e mese in più al lavoro nel 2027: ‘svolta’ pensioni

(Adnkronos) - L'addio a Quota 103 per l'anticipo...

Messaggio al Venezuela e Groenlandia nel mirino, la doppia minaccia di Trump

(Adnkronos) - Prima l'avvertimento alla presidente ad interim...

Dos Santos, il calciatore del Metz eroe a Crans-Montana: è rientrato nel locale per salvare la fidanzata

(Adnkronos) - Tahirys Dos Santos, diciannovenne terzino della...

Cinque Paesi sudamericani e Spagna: “No a controllo esterno del Venezuela”

(Adnkronos) - Cinque Paesi dell'America Latina e la...
maduro,-la-foto-di-trump-diventa-uno-spot:-boom-vendite-per-la-felpa
Maduro, la foto di Trump diventa uno spot: boom vendite per la felpa

Maduro, la foto di Trump diventa uno spot: boom vendite per la felpa

DALL'ITALIA E DAL MONDOMaduro, la foto di Trump diventa uno spot: boom vendite per la felpa
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
La cattura di Nicolas Maduro diventa uno spot per … Nike. Il presidente del Venezuela è stato arrestato nelle prime ore di sabato 3 gennaio a Caracas dagli uomini della Delta Force degli Stati Uniti. Maduro, preso nella sua residenza a Fuerte Tiuna, è stato portato via in elicottero ed è stato trasferito sulla nave Ivo Jima. A bordo, gli è stata scattata la foto che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato sui propri canali social. 

Maduro, ammanettato e con gli occhi coperti da speciali occhiali, indossava una tuta grigia della Nike. L’abbigliamento del detenuto speciale è stato facilmente riconosciuto da chi ha visto la foto: lo swoosh ben visibile sui pantaloni della tuta, il design inconfondibile della felpa. Immediatamente, dopo la diffusione della foto, su google sono decollate le ricerche relative al capo d’abbgliamento. La Nike Tech – il nome del modello – è comparsa nelle ricerche come risultato della più azzeccata campagna pubblicitaria. 

L’onda lunga di interesse si è trasferita quindi sugli shop online. Sul sito ufficiale della Nike in Italia, la felpa grigia – al prezzo di 119,99 euro – è il best seller: evidentemente le vendite si sono impennate e se si cerca il prodotto bisogna rassegnarsi all’esaurimento di alcune taglie. Stessa situazione, con qualche variazione sul tema, sugli shop ufficiali presenti su siti esteri.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.